Royal Family | Carlo pronto a “escludere definitivamente” Harry e Meghan

(Di martedì 27 aprile 2021) L’intenzione è quello di isolare i Duchi del Sussex Con la morte del Principe Filippo è probabile che gli equilibri reali della Corona Inglese possano presto cambiare. Sembrerebbe che in queste settimane così caotiche si stia designando un nuovo ordine reale Secondo gli ultimi rumors,, figlio maggiore della Regina Elisabetta II, sarebbea isolare i Duchi del Sussex. A sostenerlo è biografa Angela Levin che spiega come la casata dei Windsor sarebbe pronta ad abbandonare, ormai fuori dai giochi reali. La Levin spiega che: “Desidera abbattere i costi della Corona diminuendo il numero dei membri senior di casa Windsor. E probabilmente a pagare le conseguenze di tale scelta saranno”. Secondo ...

Con la morte del Principe Filippo è probabile che gli equilibri reali della Corona Inglese possano presto cambiare. Sembrerebbe che in queste settimane così caotiche si stia designando un nuovo ordine ...