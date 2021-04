Ritrovare l’Altrove

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 27 aprile 2021) Quando l’incubo finirà, farò di tutto per andare a imbottigliarmi nel traffico, meglio se in autostrada. Per mesi, il massimo delsalgariano, chimerico e irraggiungibile, la Shangri-La della mia mente prigioniera sul divano, esauriti i romanzi sudamericani e le musiche techno-indiane, finito l’ananas e il tè nero del Darjeeling, è stato il servizio infomobilità di Rai Isoradio. Per mesi, è stato di sollievo, per la mia immaginazione, ascoltare messaggi esotici, di sapore hawaiano, del tipo: “Coda per interventi di manutenzione nei fornici tra Pedaso e Grottammare”; “Chiusa la galleria Montegalletto sulla A7”; “A9, rallentamenti fino a Mornasco”; “Banzole, itinere sud”. Che meraviglia! Quasi letteratura! Quasi cinema! Perché c’era stata un’epoca amara, tra marzo e aprile 2020, in cui non c’era traffico, tutto fermo, tutti chiusi. E mi era sparito ...