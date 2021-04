Risparmio | Corcos | “PIR grande opportunità”

(Di martedì 27 aprile 2021) (Teleborsa) – Il numero uno di Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking torna sul ruolo dei PIR per finanziare progetti di investimento utili alla ripresa. Intervenendo alla terza edizione di Milano Capitali, Tommasoha affermato “credo che valga la pena cavalcare PIR”. “Oggi c’è l’straordinaria per l’Italia di beneficiare della guida di Mario Draghi e di unpiano di investimenti che può aiutare il Paese”, ha affermato, indicando che i PIR sono “una” e ricordando anche l’esistenza die PIR alternativi.

