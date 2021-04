Ricerca, Infn e Santa Lucia Irccs insieme, la fisica applicata alle neuroscienze (Di martedì 27 aprile 2021) Studiare le scienze della vita avvalendosi delle competenze e degli strumenti della fisica medica, e sviluppare nuovi strumenti diagnostici per rendere più accessibili ed efficaci gli esami necessari per la prevenzione di malattie neurologiche. Sono questi gli obiettivi della collaborazione siglata tra l’Infn-Istituto Nazionale di fisica Nucleare, l’Ente Pubblico di Ricerca dedicato allo studio delle particelle e interazioni fondamentali, e la Fondazione Santa Lucia Irccs di Roma, primo istituto di Ricerca italiano nelle neuroscienze. La fisica medica applica i principi e le scoperte della fisica al mondo della medicina portando a sviluppi che oggi sono fondamentali per la cura delle persone, ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 27 aprile 2021) Studiare le scienze della vita avvalendosi delle competenze e degli strumenti dellamedica, e sviluppare nuovi strumenti diagnostici per rendere più accessibili ed efficaci gli esami necessari per la prevenzione di malattie neurologiche. Sono questi gli obiettivi della collaborazione siglata tra l’-Istituto Nazionale diNucleare, l’Ente Pubblico didedicato allo studio delle particelle e interazioni fondamentali, e la Fondazionedi Roma, primo istituto diitaliano nelle. Lamedica applica i principi e le scoperte dellaal mondo della medicina portando a sviluppi che oggi sono fondamentali per la cura delle persone, ...

