Reja: “Il Napoli non avrà problemi ad entrare in Champions. Gattuso ha dato una sua identità” (Di martedì 27 aprile 2021) Intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli, l’ex tecnico del Napoli, Edy Reja, attuale CT dell’Albania, ha parlato degli azzurri, della corsa alla Champions e di Gattuso. Queste le sue parole: “Penso che il Napoli non avrà problemi ad arrivare in Champions. Non è mai facile vincere ma il calendario è più semplice delle rivali. Ora dipende tutto da loro, gli azzurri e l’Atalanta sono le squadre che stanno meglio e le più lanciate, sarà una lotta tra Juve e Milan per il quarto posto e occhio dietro alla Lazio. Conoscendo Gattuso dal punto di vista caratteriale, saprà tenere alta la guardia. Ha recuperato Osimhen, che negli spazi diventa devastante, ma ha a disposizione una rosa completa e di grande qualità. Io avevo messo il ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 27 aprile 2021) Intervistato da Radio Kiss Kiss, l’ex tecnico del, Edy, attuale CT dell’Albania, ha parlato degli azzurri, della corsa allae di. Queste le sue parole: “Penso che ilnonad arrivare in. Non è mai facile vincere ma il calendario è più semplice delle rivali. Ora dipende tutto da loro, gli azzurri e l’Atalanta sono le squadre che stanno meglio e le più lanciate, sarà una lotta tra Juve e Milan per il quarto posto e occhio dietro alla Lazio. Conoscendodal punto di vista caratteriale, saprà tenere alta la guardia. Ha recuperato Osimhen, che negli spazi diventa devastante, ma ha a disposizione una rosa completa e di grande qualità. Io avevo messo il ...

