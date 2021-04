Recovery | Raggi | “Roma si conquisterà i fondi e vincerà la sfida”

(Di martedì 27 aprile 2021) ”sidelfund. Leggendo il piano del Governo è chiaro che la scelta è stata quella di mettere a bando le risorse sulla base della presentazione dei progetti. Da questo punto di vistaha fatto bene la propria parte grazie all’avanzata fase progettuale delle proposte presentate e vedrà finanziata buona parte delle proprie opere”. Lo ha detto all’Adnkronos la sindaca diVirginiaa proposito deidelFund per. ”Permettetemi di dire che già in questo periodo abbiamo ottenuto finanziamenti nazionali per molte delle opere infrastrutturali, ad esempio mi riferisco alle funivie, ai finanziamenti delle metro e all’ottenimento diper ...

Lo ha detto all'Adnkronos la sindaca di Roma Virginiaa proposito dei fondi delFund per Roma. ''Permettetemi di dire che già in questo periodo abbiamo ottenuto finanziamenti nazionali ...Lo ha detto all'Adnkronos la sindaca di Roma Virginiaa proposito dei fondi delFund per Roma.”Roma si conquisterà i fondi del Recovery fund. Leggendo il piano del Governo è chiaro che la scelta è stata quella di mettere a bando le risorse sulla base della presentazione dei progetti. Da questo ...(MeridianaNotizie) Roma, 27 aprile 2021 – “Abbiamo appreso dell’inserimento nel Recovery Plan, con annesso finanziamento per 95 milioni di euro, del progetto per la ristrutturazione dello stadio Franc ...