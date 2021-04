Recovery, assegno unico figli: a chi spetta e quanto vale (Di martedì 27 aprile 2021) L’assegno unico familiare per i figli 2021 “diventerà lo strumento centrale e onnicomprensivo per il sostegno delle famiglie con figli, in sostituzione delle misure frammentarie fino ad oggi vigenti”. Il premier Mario Draghi, alla Camera per illustrare il Recovery Plan, torna sull’assegno unico per i figli, che dovrebbe entrare a regime dal primo luglio 2021 e garantire un sostegno alle famiglie in base all’Isee. “E’ una riforma che rappresenta un cambio di paradigma nelle politiche per la famiglia e a sostegno della natalità. Un piano che guarda alle prossime generazioni deve riconoscere la nostra realtà demografica, siamo uno dei paesi con la più bassa fecondità in Europa, meno di 1,3 figli per ciascuna donna, rispetto alla media ... Leggi su quifinanza (Di martedì 27 aprile 2021) L’familiare per i2021 “diventerà lo strumento centrale e onnicomprensivo per il sostegno delle famiglie con, in sostituzione delle misure frammentarie fino ad oggi vigenti”. Il premier Mario Draghi, alla Camera per illustrare ilPlan, torna sull’per i, che dovrebbe entrare a regime dal primo luglio 2021 e garantire un sostegno alle famiglie in base all’Isee. “E’ una riforma che rappresenta un cambio di paradigma nelle politiche per la famiglia e a sostegno della natalità. Un piano che guarda alle prossime generazioni deve riconoscere la nostra realtà demografica, siamo uno dei paesi con la più bassa fecondità in Europa, meno di 1,3per ciascuna donna, rispetto alla media ...

Advertising

PugliaStream : Superbonus, assegno unico figli, garanzia mutui: tutte le misure nel Recovery - infoitinterno : Recovery, Draghi e il piano da 248 mld: Superbonus, giustizia, assegno unico, donne e under 35 - infoitinterno : Recovery, cosa c'è nel piano di Draghi: superbonus, assegno per i figli e infrastrutture - infoitinterno : Superbonus, assegno unico figli, garanzia mutui: tutte le misure nel Recovery - messveneto : Recovery, ecco le linee del piano per giovani e famiglie: in Fvg si punta su digitale, infanzia e assegno unico -