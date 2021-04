Napoli, agente Osimhen: “Giudicato senza conoscere lui e la sua storia” (Di martedì 27 aprile 2021) “Osimhen non vede la porta? A parte le battute, a me spiace solo che si diano dei giudizi senza conoscere il giocatore e senza conoscerne la storia. Oppure non si valutano certe cose”. L’agente dell’attaccante del Napoli Victor Osimhen, Roberto Calenda, è intervenuto a Radio Marte e ha parlato del suo giocatore. “Il ragazzo è stato fermo 90 giorni, ha preso una botta alla testa. L’atleta deve allenarsi e avere continuità e stare bene fisicamente per poi esprimere il suo livello”. “Ho letto e sentito alcuni giudizi un po’ affrettati e questo dispiace”, ha aggiunto. “E dispiace anche sentire i commenti di quelli che dicono che abbia qualità ma senza vedere la porta. Victor è un ragazzo solare, vero, genuino. Quello che esprime in campo è ... Leggi su sportface (Di martedì 27 aprile 2021) “non vede la porta? A parte le battute, a me spiace solo che si diano dei giudiziil giocatore econoscerne la. Oppure non si valutano certe cose”. L’dell’attaccante delVictor, Roberto Calenda, è intervenuto a Radio Marte e ha parlato del suo giocatore. “Il ragazzo è stato fermo 90 giorni, ha preso una botta alla testa. L’atleta deve allenarsi e avere continuità e stare bene fisicamente per poi esprimere il suo livello”. “Ho letto e sentito alcuni giudizi un po’ affrettati e questo dispiace”, ha aggiunto. “E dispiace anche sentire i commenti di quelli che dicono che abbia qualità mavedere la porta. Victor è un ragazzo solare, vero, genuino. Quello che esprime in campo è ...

