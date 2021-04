Moratti | riaprire le Rsa con il green pass

(Di martedì 27 aprile 2021) Le Regioni per ora si stanno muovendo in ordine sparso, in Puglia le strutture si sono attrezzate per mettere in contatto ospiti e parenti con ...

Le Regioni per ora si stanno muovendo in ordine sparso, in Puglia le strutture si sono attrezzate per mettere in contatto ospiti e parenti con ...27 apr 11:41: "a visite in Rsa con certificazione verde" Permettere le visite e gli incontri tra familiari e ospiti delle residenze per anziani se a entrambi è stata rilasciata la ..."È giunto il momento di ripensare la chiusura alle visite nelle Rsa" ha spiegato la vicepresidente e assessore regionale al Welfare, Letizia Moratti ...Valseriana News - Moratti: "Riaprire Rsa se in possesso di certificazione verde". La proposta dell'assessore alla Conferenza delle Regioni ...