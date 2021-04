Moratorie in bilico | effetto rebound su banche e Pmi?

Leggi su formiche

(Di martedì 27 aprile 2021) Già da tempo Abi, Confindustria, sindacato Fabi e le altre Associazioni di imprese (Assifact ecc.) sono scese massicciamente in campo per affermare l’assoluta necessità di non sospendere le misure di emergenza a sostegno delle imprese prima che la ripresa sia divenuta solida e sostenibile. Per altro, come invocato di recente dalla stessa Lagarde. In particolare, il faro delle Associazioni è stato puntato sulla necessità di allungare la durata dei prestiti concessi alle aziende da 6 a 15 anni e sul parallelo allungamento delle garanzie statali concesse dallo Stato. Ma, soprattutto, sulla necessità di rinnovare legià concesse alle imprese e di riaprire i termini per nuove richieste. Da evidenziare, a questo proposito, che ben il 60% di queste sospensioni scadrà entro giugno prossimo. E, infatti, verosimilmente, il prossimo decreto del governo sarà ...