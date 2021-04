METEO 7 Giorni | tra CALDO e TEMPORALI Novità fulminee a inizio maggio

Leggi su meteogiornale

(Di martedì 27 aprile 2021)SINO AL 32021, ANALISI E PREVISIONE L’Italia è divisa in due, con il tempo decisamente cambiato sulle regioni centro-settentrionali dove non mancano piogge eanche di una certa intensità. Questa fase diinclemente deriva dall’influenza di una saccatura di bassa pressione che si protende dall’Europa Centrale verso la Penisola Iberica. La circolazione depressionaria determina lo scorrimento di correnti umide ed instabili sud-occidentali su parte d’Italia. Le regioni meridionali godono di condizionipiù stabile grazie alla protezione dell’anticiclone, supportato dalla risalita di un flusso di correnti calde meridionali che favoriscono anche un netto rialzo delle temperature. La prevista evoluzione per la seconda parte della settimana, ancora con Italia divisa in ...