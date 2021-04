Messi | sarà addio al Barcellona? Pronto il piano per portarlo via

Leggi su serieanews

(Di martedì 27 aprile 2021) Lionellascerà? Pronta una proposta che potrebbe far vacillare il futuro dell’argentino in terra catalana. Il futuro di Lioneldesta di sicuro grande interesse in tutta Europa. Il presidente Laporta sta lavorando alacremente per convincere l’argentino a restare in terra catalana, magari provando a rinforzare la rosa blaugrana con l’arrivo di campioni Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.