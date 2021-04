Marcelo: “Abbiamo sofferto i primi 20 minuti, poi siamo venuti fuori. E’ ancora tutto aperto” (Di martedì 27 aprile 2021) Ai microfoni dei canali ufficiali della Uefa, l’esterno del Real Madrid, Marcelo, ha commentato il pareggio contro il Chelsea nell’andata delle semifinali di Champions League. Queste le parole del brasiliano: “siamo entrati in campo cercando di fare la nostra partita, non ci siamo riusciti nei primi venti minuti dove Abbiamo sofferto molto. Quando hanno superato la nostra pressione hanno fatto bene, ma lo sapevamo. Poi siamo usciti fuori alla distanza, pareggiando con merito ma non siamo stati bravi a trovare il gol del 2-1. Nella gara di ritorno sarà diverso, è ancora tutto aperto per la qualificazione. Ce la giocheremo alla pari. È stata una gara difficile, ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 27 aprile 2021) Ai microfoni dei canali ufficiali della Uefa, l’esterno del Real Madrid,, ha commentato il pareggio contro il Chelsea nell’andata delle semifinali di Champions League. Queste le parole del brasiliano: “entrati in campo cercando di fare la nostra partita, non ciriusciti neiventidovemolto. Quando hanno superato la nostra pressione hanno fatto bene, ma lo sapevamo. Poiuscitialla distanza, pareggiando con merito ma nonstati bravi a trovare il gol del 2-1. Nella gara di ritorno sarà diverso, èper la qualificazione. Ce la giocheremo alla pari. È stata una gara difficile, ...

