Advertising

msn_italia : Mamma uccide i gemellini di 6 settimane e dorme per giorni con i loro cadaveri: «Erano troppo impegnativi» - GUERRIERA110 : Mamma uccide i gemellini di 6 settimane e dorme per giorni con i loro cadaveri: «Erano troppo impegnativi» - lostinmydm_ : @cggoldenx Ahahhah altrimenti mia mamma mi uccide se sa che continuo a comprare cose - malayga_ : ho dimenticato la borraccia in spogliatoio sabato se non la ritrovo mia mamma mi uccide - lafakedihope : @reggiejatpf perché mia mamma mi uccide -

Ultime Notizie dalla rete : Mamma uccide

ilmattino.it

Quando la donna ha fatto entrare gli agenti ha subito ammesso di aver fatto del male ai figli, giustificandosi dicendo che non aveva più voglia di fare la. La 23enne ha dichiarato di non sapere ...In Brasile si è verificato di recente l'assassinio di una30enne, con il suo ex compagno che, in base alle prime ricostruzioni, l'avrebbe accoltellata a morte mentre lei dormiva sul divano di casa con in braccio il figlio di poco più di un anno di vita.Ha ucciso i suoi due gemellini di appena 6 settimane di vita ed è rimasta con i loro cadaveri nell'appartamento per 4 giorni. Danezja Kilpatrick, 23enne del Queens, a New ...Prima dell'omicidio, i due fidanzati si sarebbero scambiati decine di messaggi in cui avrebbero pianificato la strage. "Li odio", scrive Elena ...