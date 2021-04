LIVE – Ragusa-Schio 41-41 | basket femminile playoff Serie A1 2020 2021 RISULTATO IN DIRETTA

Leggi su sportface

(Di martedì 27 aprile 2021) Passalacquae Famila Wubersi sfidano in gara-1 della semifinalediA1. Ennesimo incrocio tra le due squadre, al settimo incrocio nelle ultime otto stagioni: solo l’anno scorso non si sono sfidato, ovviamente a causa del Covid-19. Si tratta della terzadi semifinale tra scledensi ed iblee, negli altri quattro casi, la sfida era valida per lo Scudetto. L’appuntamento è fissato per le ore 19.30 di martedì 27 aprile, su Sportface potrete seguire il match. COME SEGUIREINIL TABELLONE DEIIL CALENDARIO DEIAGGIORNA LA41-41 TERZO QUARTO – ...