(Di martedì 27 aprile 2021) TgCom24 ha intervistato un campione diper comprendere e portare alla luce come un anno e più diabbia impattato sulle loro vite e sulla qualità del loro benessere psichico. Da marzo 2020 le nostre vite sono inesorabilmente cambiate, tutti noi abbiamo abbandonato vecchie abitudini che siamo stati costretti a sostituire con nuove realtà, nuove routine. Ma forse, a soffrirne più di tutti, sono stati proprio i più. Amicizie ed amori separati dal muro invisibile del lockdown, a fare da collante solamente gli schermi dei nostri cellulari, come finestre sul mondo che sì, è ancora là fuori, ma lontano e irraggiungibile, pur essendo a pochi centimetri da noi. Ma qualcuno ha mai chiesto aicome si sentono? Tgcom lo ha fatto. E ha raccolto dieci testimonianze diche ...

Advertising

QuotidianPost : La pandemia e i danni psicologici nei giovani - il_piccolo : Replica e voto al Recovery Plan da 248 miliardi di euro illustrato dal premier Mario Draghi. 'Il primo obiettivo è… - 64Almo : RT @Alexanderxxvii1: Il regime del Partito comunista cinese è il primo responsabile” della pandemia di coronavirus. “Ciò che ha fatto e ciò… - kalufunsui : In assenza di un accesso globale ai vaccini, la pandemia durerà più a lungo e causerà maggiori danni economici per… - LilaMarsico : RT @fulvio_oscar: Per chi aveva dubbi su DRAGHI Recovery fund: “Il primo con un orizzonte ravvicinato è riparare i danni della pandemia ??… -

Ultime Notizie dalla rete : pandemia danni

Replica del presidente del Consiglio al dibattito sul Recovery plan. Alle 15 il premier si sposterà in Senato per tenere a Palazzo Madama le sue comunicazioni. Il Piano illustrato ieri dal premier ..."Lockdown, piùdella"/ Ma lo studio di una liceale ha chiuso il mondo Cornuto e mazziato quindi il marito, che ha vissuto circa 48 ore di terrore , dopo che, tornato da lavoro, ha ...Sono 248 i miliardi che compongono il Recovery Plan illustrato dal premier Mario Draghi alla Camera. “Il primo obiettivo è riparare i danni creati dalla pandemia”, ha detto. Stanziati circa 50 miliard ...I lockdown non servono per debellare il Covid e hanno fatto più danni della pandemia: la tesi in uno studio Usa che scava nelle origini del piano ...