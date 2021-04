La bufala del medico che va al supermercato e vede un suo paziente positivo

(Di martedì 27 aprile 2021) La fake news sta facendo con tutta la calma del mondo il giro d’Italia. A Bari la voce venne smentita tempestivamente e pubblicamente dal direttore delincriminato, che nel frattempo era stato tempestato di chiamate e richieste di chiarimenti da clienti e media. Un grande quotidiano nazionale l’ha ritirata fuori – ipotizzando una scarsa responsabilità della cittadinanza – domenica scorsa, due giorni fa, a proposito della Sardegna unica regione in zona rossa. “A Sassari unha visto in un supermarket un suoe lo ha fatto chiamare: ‘Il signore che èsi presenti al box informazioni..’. Si sono presentate sette persone”. Falso. Cambia la città, cambia di poco il numero di persone, ma la storia è sempre la stessa. I tweet sono centinaia nei mesi scorsi. ...

cinzia_pietro : RT @Marco_dreams: Però il ritorno del fascismo è una bufala vero? ?????? - dipigi48 : RT @Marco_dreams: Però il ritorno del fascismo è una bufala vero? ?????? - Emanuele676 : @andreavianel Che peraltro già la premessa è una bufala, si dovrebbero scusare per aver rispettato la circolare del… - mariacel1208 : La bufala del National Rape Day su TikTok. "Che molte ragazzine ci abbiano creduto e si siano chiuse in casa è un s… - Vale30062 : RT @Marco_dreams: Però il ritorno del fascismo è una bufala vero? ??????

Sta circolando una storia completamente falsa che parla di un medico che ha riconosciuto un positivo al supermercato e lo ha fatto chiamare in cassa. La storia rimane sempre uguale, ma cambia la ...Lunga vita per laSuccessivamente, la storia è stata ripresa da altri utenti, con leggere ... Il direttorepunto vendita aveva però smentito che fosse mai successo nulla di simile. 'I primi...