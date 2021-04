Inter, scudetto in albergo domenica 2 maggio: ecco l’ipotesi (Di martedì 27 aprile 2021) L’Inter potrebbe laurearsi Campione d’Italia il giorno dopo aver giocato a Crotone. Quali sono le combinazioni vincenti Getty ImagesLe mani sono sullo scudetto, il titolo tricolore è lì ma non è stato ancora agguantato finché la matematica non lo sentenzia. Dopo undici anni e nove vittorie consecutive della rivale di sempre Juventus, l’Inter del tecnico Antonio Conte e di Lukaku si appresta a vincere il suo 19esimo scudetto. Il titolo potrebbe arrivare già domenica prossima, alla 34esima giornata di campionato, cinque prima della chiusura. Al momento i nerazzurri hanno 79 punti, 11 di vantaggio sull’Atalanta e potrebbero laurearsi Campioni d’Italia senza essere in campo. Ovviamente come andrà domenica dipenderà molto anche dal risultato della Dea. La prossima giornata ... Leggi su ck12 (Di martedì 27 aprile 2021) L’potrebbe laurearsi Campione d’Italia il giorno dopo aver giocato a Crotone. Quali sono le combinazioni vincenti Getty ImagesLe mani sono sullo, il titolo tricolore è lì ma non è stato ancora agguantato finché la matematica non lo sentenzia. Dopo undici anni e nove vittorie consecutive della rivale di sempre Juventus, l’del tecnico Antonio Conte e di Lukaku si appresta a vincere il suo 19esimo. Il titolo potrebbe arrivare giàprossima, alla 34esima giornata di campionato, cinque prima della chiusura. Al momento i nerazzurri hanno 79 punti, 11 di vantaggio sull’Atalanta e potrebbero laurearsi Campioni d’Italia senza essere in campo. Ovviamente come andràdipenderà molto anche dal risultato della Dea. La prossima giornata ...

