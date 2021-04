Harry e Meghan tornano in tv, questa volta per affiancare Selena Gomez (Di mercoledì 28 aprile 2021) News I Duchi di Sussex sono pronti a tornare sul piccolo schermo insieme a tantissime celebrità, per una buona causa Pubblicato su 27 Aprile 2021 Dopo l’intervista bomba con Oprah Winfrey, Harry e Meghan Markle tornano in tv. questa volta, i Duchi di Sussex prenderanno parte a un progetto molto importante, che vede al centro della scena Selena Gomez. Insieme ad alcune delle migliori celebrità di oggi, la coppia va sul piccolo schermo per una buona causa. Scendendo nel dettaglio, Harry e Meghan saranno tra le star presenti all’imminente Vax Live: The Concert to Reunite The World. L’evento è stato organizzato da Global Citizen e voluto da ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 28 aprile 2021) News I Duchi di Sussex sono pronti a tornare sul piccolo schermo insieme a tantissime celebrità, per una buona causa Pubblicato su 27 Aprile 2021 Dopo l’intervista bomba con Oprah Winfrey,Marklein tv., i Duchi di Sussex prenderanno parte a un progetto molto importante, che vede al centro della scena. Insieme ad alcune delle migliori celebrità di oggi, la coppia va sul piccolo schermo per una buona causa. Scendendo nel dettaglio,saranno tra le star presenti all’imminente Vax Live: The Concert to Reunite The World. L’evento è stato organizzato da Global Citizen e voluto da ...

