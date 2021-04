Draghi propone anche una visione politica? (Di martedì 27 aprile 2021) Domande buone per cena, per scaldarsi al freddo dei dehors (se non muniti dell’opportuno fungo termico). Mario Draghi propone, magari via via, senza essere partito con questo intento, una visione politica? La sua ricetta è, per prenderla alla lontana, inserita in un’ideologia, e quindi appartiene più a qualche parte del Parlamento o dello spettro politico dell’elettorato italiano? Oppure ciò che sta realizzando è, non diciamo tecnico, perché è parola abusata, ma, in qualche senso, pre-politico, perché abilitante a continuare poi lo scontro ideologico dopo aver, però, sistemato le cose. Forse c’è un “sì” per entrambe le domande, ma è in entrambi i casi un sì condizionato. Perché, sì, oggi con più nettezza si è sentito un Draghi ben ascrivibile alla scuola liberale temperata, con, peschiamo qualche ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 27 aprile 2021) Domande buone per cena, per scaldarsi al freddo dei dehors (se non muniti dell’opportuno fungo termico). Mario, magari via via, senza essere partito con questo intento, una? La sua ricetta è, per prenderla alla lontana, inserita in un’ideologia, e quindi appartiene più a qualche parte del Parlamento o dello spettro politico dell’elettorato italiano? Oppure ciò che sta realizzando è, non diciamo tecnico, perché è parola abusata, ma, in qualche senso, pre-politico, perché abilitante a continuare poi lo scontro ideologico dopo aver, però, sistemato le cose. Forse c’è un “sì” per entrambe le domande, ma è in entrambi i casi un sì condizionato. Perché, sì, oggi con più nettezza si è sentito unben ascrivibile alla scuola liberale temperata, con, peschiamo qualche ...

Ultime Notizie dalla rete : Draghi propone "Ecco cosa succede dopo Quota 100 " ... con soddisfazione, il premier Draghi alla Camera. Sottosegretario, il Pnrr non cita Quota 100 e il ... Le soluzioni che propone per il privato richiedono un contributo anche da parte delle aziende. "Sì, ...

L'ecologia di facciata del piano Draghi svelata da Slow Food Al di là delle considerazioni relative alle "ricette" del piano di Draghi che riguardano l'... Per fare un esempio: nei capitoli dedicati all'agricoltura si propone il rinnovo del parco macchine, che ...

Draghi propone anche una visione politica? Il Foglio L'ecologia di facciata del piano Draghi svelata da Slow Food 'Tutto fumo e niente arrosto', questa è l'espressione che meglio si adatta, considerandone la fonte, per riassumere come Slow Food, associazione impegnata per la difesa della biodiversità e dei diritt ...

Il Tribunale di Avezzano rischia l’irrimediabile chiusura, Di Pangrazio invoca la mobilitazione nazionale Avezzano. “Legge salva tribunali dell’Abruzzo da replicare in tutte le Regioni italiane per spingere il governo Draghi a “riallineare la geografia giudiziaria all’inderogabile principio costituzionale ...

