Denise Pipitone | qualcosa si muove? Avviato iter per Commissione di inchiesta sul caso

(Di martedì 27 aprile 2021)oggi:forse si… E porta dritto verso il necessario e doveroso nuovo approfondimento investigativo auspicato da Piera Maggio. La mamma della bimba scomparsa a Mazara del Vallo (Trapani) nel settembre 2004, è tornata in televisione ad evidenziare le molteplici incongruenze, omissioni, negligenze e reticenze che dalla prima ora hanno connotato le indagini e poi i processi sulla scomparsa della sua bimba. Processo dal quale l’unica presunta responsabile della scomparsa di, la sorellastra Jessica Pulizzi, è uscita assolta.perCome rivela una nota Ansa che vi riportiamo integralmente, si apprende che è stato ...

Ultime Notizie dalla rete : Denise Pipitone

Negli studi di Domenica In, Piera Maggio, la madre diè intervenuta con alcune verità a sorpresa: telespettatori attoniti Ogni giorno, il caso sulla scomparsa dicontinua a cospargersi di 'giallo', per una vicenda dalle ...... le parole hanno un peso, ancor di più se a pronunciarle in diretta televisiva è Maria Angioni, il primo pubblico ministero che indagò sulla scomparsa di. Della piccola, 4 anni,...Denise Pipitone: si torna a parlare di indagini, di piste battute e archiviate, e di altre che potevano essere sviluppate meglio ...Negli ultimi cinquant’anni nelle Marche sono scomparse quasi ottocento persone. La soverchiante alleanza tra oblio e mistero, sottrae nel tempo nomi e storie ...