Dai carrelli alle tastiere del pos | trovate sei tracce di Covid nei supermercati di Roma e Lazio

(Di martedì 27 aprile 2021) . Sei positività su sessanta tamponi effettuati sulle superfici deidie del. È l’esito nella nostra regione dei controlli svolti dai Nas e Ministero della Salute in tutta Italia: dmaniglie deidei pos, gli accertamenti a tutela del consumatore.sulle superfici dei, 6 positività riscontrate nel, su oltre 60 tamponi effettuati. Questo l’esito nella nostra regione dei controlli svolti dai carabinieri Comando per la Tutela della Salute con il Ministero della Salute, con la collaborazione dei laboratori delle Asl, Arpa (Agenzie Regionali di Protezione Ambiente), Izs (Istituti Zooprofilattici Sperimentali del Ministero della Salute) ed enti ...

... stando a recenti verifiche, può trovarsi su, Pos e altri oggetti di uso comune che si trovano nei supermercati. Dalla campagna di verifiche effettuataCarabinieri Nas emerge una ......31 tamponi su superficie di maggior contatto da parte degli avventori (maniglie dei, ...supermercati per non aver predisposto un'adeguata informazione sulle misure di prevenzionerischi di ...ROMA Da Udine a Palermo, passando per Perugia e Roma, le verifiche a campione del Nas dei carabinieri, questa volta, rivelano che il virus è anche nei supermercati. I militari hanno rilevato ...L'OPERAZIONEDopo gli autobus, anche i supermercati sono risultati positivi al coronavirus. Due sono i casi accertati dai carabinieri del Nas, uno a Latina e l'altro a Frosinone. I carabinieri ...