Cosa c’è che non va nei video di Alexei Navalny diffusi dai media russi (Di martedì 27 aprile 2021) «Mi trovo in un campo di concentramento» aveva scritto Alexei Navalny in un post Instagram lo scorso 15 marzo 2021. Pochi giorni dopo, secondo quanto denunciato dagli avvocati dell’oppositore di Putin e dalla moglie Yulia Navalnya, avrebbero negato al prigioniero sia il sonno che le medicine. A fine marzo si è parlato di uno sciopero della fame e della perdita di sensibilità nelle gambe, per poi arrivare ad aprile e il trasferimento in un altro centro detentivo. Secondo quanto riportato da Ria.ru il 20 aprile 2021, si troverebbe in una cella di isolamento in quanto malato di tubercolosi. Non sono gli avvocati, la moglie o lo stesso Alexei Navalny a sostenere che sia malato. A dirlo sono le autorità russe annunciandone il trasferimento presso la struttura carceraria e ospedaliera IK-3 nella città di ... Leggi su open.online (Di martedì 27 aprile 2021) «Mi trovo in un campo di concentramento» aveva scrittoin un post Instagram lo scorso 15 marzo 2021. Pochi giorni dopo, secondo quanto denunciato dagli avvocati dell’oppositore di Putin e dalla moglie Yuliaa, avrebbero negato al prigioniero sia il sonno che le medicine. A fine marzo si è parlato di uno sciopero della fame e della perdita di sensibilità nelle gambe, per poi arrivare ad aprile e il trasferimento in un altro centro detentivo. Secondo quanto riportato da Ria.ru il 20 aprile 2021, si troverebbe in una cella di isolamento in quanto malato di tubercolosi. Non sono gli avvocati, la moglie o lo stessoa sostenere che sia malato. A dirlo sono le autorità russe annunciandone il trasferimento presso la struttura carceraria e ospedaliera IK-3 nella città di ...

