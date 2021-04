Coprifuoco, c'è voluto Draghi per trovare la quadra (Di martedì 27 aprile 2021) La maggioranza “impegna il governo a valutare nel mese di maggio, sulla base dell’andamento del quadro epidemiologico oltre che dell’avanzamento della campagna vaccinale, l’aggiornamento delle decisioni prese” con l’ultimo decreto legge Covid sulle aperture, “anche rivedendo i limiti temporali di lavoro e spostamento”, ovvero l’orario del Coprifuoco. E’ il testo della riformulazione di un ordine del giorno sulle aperture, condivisa dalla maggioranza alla Camera.Il testo è frutto di una mediazione condotta dal ministro Federico D’Incà che sul tema, a quanto si apprende, ha avuto anche un colloquio con il premier Mario Draghi. Leggi su huffingtonpost (Di martedì 27 aprile 2021) La maggioranza “impegna il governo a valutare nel mese di maggio, sulla base dell’andamento del quadro epidemiologico oltre che dell’avanzamento della campagna vaccinale, l’aggiornamento delle decisioni prese” con l’ultimo decreto legge Covid sulle aperture, “anche rivedendo i limiti temporali di lavoro e spostamento”, ovvero l’orario del. E’ il testo della riformulazione di un ordine del giorno sulle aperture, condivisa dalla maggioranza alla Camera.Il testo è frutto di una mediazione condotta dal ministro Federico D’Incà che sul tema, a quanto si apprende, ha avuto anche un colloquio con il premier Mario

Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid Il ministro della Salute francese rende noto che la diffusione della variante sudafricana sta aumentando nell'area di Parigi. Mentre, per ...

