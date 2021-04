Civitavecchia: prima distrugge le auto parcheggiate, poi aggredisce con calci e pugni i poliziotti (Di martedì 27 aprile 2021) Una serata di caos e paura, quella di domenica a Civitavecchia, tanto da dover richiedere l’intervento immediato del 113. Alcuni cittadini, infatti, richiedere l’intervento delle forze dell’ordine, poiché un 30enne che stava dando in escandescenze senza apparente motivo. L’aggressione ai poliziotti Successivamente alla segnalazione, gli agenti delle volanti del commissariato di viale della Vittoria, sono prontamente intervenuti in viale Guido Baccelli, arrestando un 30enne, cittadino francese che, dopo aver danneggiato alcuni veicoli parcheggiati sul viale, ha aggredito con calci e pugni i poliziotti intervenuti, ferendoli. Per bloccare il giovane è stato necessario l’intervento di un’altra volante. Anche in commissariato il giovane ha continuato con il suo comportamento ostile ed aggressivo tanto che ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 27 aprile 2021) Una serata di caos e paura, quella di domenica a, tanto da dover richiedere l’intervento immediato del 113. Alcuni cittadini, infatti, richiedere l’intervento delle forze dell’ordine, poiché un 30enne che stava dando in escandescenze senza apparente motivo. L’aggressione aiSuccessivamente alla segnalazione, gli agenti delle volanti del commissariato di viale della Vittoria, sono prontamente intervenuti in viale Guido Baccelli, arrestando un 30enne, cittadino francese che, dopo aver danneggiato alcuni veicoli parcheggiati sul viale, ha aggredito conintervenuti, ferendoli. Per bloccare il giovane è stato necessario l’intervento di un’altra volante. Anche in commissariato il giovane ha continuato con il suo comportamento ostile ed aggressivo tanto che ...

