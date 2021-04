Chinesiologia | cos’è e cosa cura

Leggi su dilei

(Di martedì 27 aprile 2021)Laconsiste nell’educazione o rieducazione al movimento volta al raggiungimento di un obiettivo fisico, all’eliminazione del dolore, al recupero della funzionalità di una o più aree del corpo o alla correzione della postura. Letteralmente, il terminesignifica “studio del movimento umano” e prevede una serie di esercizi personalizzati e specifici da svolgere dopo aver effettuato una serie di test per valutare la propria condizione fisica. La figura professionale di riferimento è il chinesiologo, laureato in Scienze motorie o diplomato presso gli Istituti superiori di educazione fisica (ISEF) ed esperto del movimento.La chiniesologia può aiutare diverse categorie di persone tra cui sportivi, bambini, anziani, donne in gravidanza. Il chinesiologo è infatti un ...