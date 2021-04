Carlo Bonomi chiede a Draghi di coinvolgere le imprese nel Recovery Plan

(Di martedì 27 aprile 2021) «Quel che mi aspetto io dalè che diventi uno strumento di riforma trasformativa del Paese. Dell’economia e dello Stato. Pochi lo guardano in questa ottica, ma nell’introduzione al documento del presidente del Consiglio una visione c’è». Lo dice il presidente di Confindustriain un’intervista al Corriere. «La sfida ora è trasformare l’Italia in un Paese moderno, efficiente, aperto, inclusivo. Quindi la mia domanda è: quali riforme faremo per scaricare a terra quei 200 miliardi?». Il nodo del piano, insomma, sono proprio le pagine dedicate alle riforme. Percontano più dei soldi. «Due aree, quelle sulla pubblica amministrazione e sulla giustizia civile, sono abbastanza declinate», dice. «Le altre non ancora. Le riforme già ben definite sono cinque su 47. Ma lì noi ci giochiamo tutto ed è la ...

Advertising

Confindustria : Oggi l’incontro tra il Presidente @CarloBonomi_ e il Presidente del Consiglio Mario Draghi. Al centro del confronto… - MarabeseFabio : Carlo Bonomi da leggere, come sempre. - LucaLindholm : @JacopoPellegr10 @masnuccio Basti vedere il profilo LinkedIn di Carlo Bonomi, pres. di Confindustria... a garantire… - Glitteringwoman : Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, ha nominato @RenzoRosso nel ruolo di Delegato dell’Associazione per ecce… - ChristianGerde2 : RT @Confindustria: Oggi l’incontro tra il Presidente @CarloBonomi_ e il Presidente del Consiglio Mario Draghi. Al centro del confronto, il… -

Ultime Notizie dalla rete : Carlo Bonomi

Linkiesta.it

Roma, 27 apr 08:04 - Il presidente di Confindustria,, in una intervista al "Corriere della Sera" spiega che impressione generale ha del piano di...Se lo chiede il presidente di Confindustria,, in un'intervista al Corriere della Sera, lamentando che "due aree, quelle sulla pubblica amministrazione e sulla giustizia civile, sono ...Il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, in una intervista al "Corriere della Sera" spiega che impressione generale ha del piano ...Milano, 27 apr. (Adnkronos) – Con i fondi del Recovery Fund, “la sfida è trasformare l’Italia in un Paese moderno, efficiente, aperto, inclusivo. Quindi la mia domanda è: quali riforme faremo per scar ...