Brasile, partecipa ad un party in un casinò infrangendo restrizioni anti-Covid: multato Gabigol. I dettagli (Di martedì 27 aprile 2021) Nuovi guai per Gabigol.Pagherà una multa di 110.000 reais, circa 20.200 dollari, l'attaccante del Flamengo Gabigol. L'ex Inter infatti, nel marzo di quest'anno, è stato sospeso a partecipare ad una festa in un casinò clandestino di San Paolo. In quei giorni la città stava vivendo un periodo di massima restrizione a causa del massiccio numero di contagi riscontrati.Il pubblico ministero aveva già proposto di pagare una multa al giocatore. Una proposta accettata da Gabigol durante l'udienza del tribunale svoltasi lo scorso 26 aprile. Senza dubbio più scomoda, invece, la posizione del casinò clandestino, che dovrà affrontare un processo penale per aver messo a rischio la salute dei presenti. Ad essersi radunati all'interno della struttura, infatti, vi erano oltre 200 persone. A riportarlo ...

