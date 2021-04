Bmt alla Mostra d’Oltremare di Napoli dal 18 giugno Prima fiera in presenza | segnerà la ripartenza del settore

Leggi su ildenaro

(Di martedì 27 aprile 2021) “Sarà laitaliana inladel”. Così Angioletto De Negri, amministratore di Progecta, nell’annunciare le date della prossima Borsa Mediterranea del Turismo in svolgimentodidal 18 al 20. “Siamo soddisfatti di aprire le porte della nostra borsa perché con la BMT parte la stagione. Grazie al lavoro del governo, dell’Enit, della Regione Campania e della– sottolinea il patron dell’evento – potremo realizzare nei tempi giusti ed in sicurezza quella che passeràstoria come lain ...