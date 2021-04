Benitez: «Io al Napoli? Mi piace vincere» (Di martedì 27 aprile 2021) Rafa Benitez ha smentito le voci su un possibile ritorno al Napoli: le dichiarazioni dell’allenatore spagnolo Rafa Benitez ha smentito le voci su un possibile ritorno al Napoli. Le dichiarazioni dell’allenatore spagnolo ai microfoni di Sky Sport. «Il ricordo che ho è fantastico. Abbiamo vinto due titoli in un momento dove la Juventus vinceva tutto. Il rapporto con i tifosi e con la società è fantastico. A me piace competere, mi piace vincere. Allo stesso tempo sono un professore e sono bravo a lavorare con i giovani. In Spagna non c’è adesso un progetto che possa portarti a vincere qualcosa, in Italia e in Inghilterra si può fare. A Napoli sono stato benissimo, è un po’ presto per sapere cosa succederà in estate, ma Italia e ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 aprile 2021) Rafaha smentito le voci su un possibile ritorno al: le dichiarazioni dell’allenatore spagnolo Rafaha smentito le voci su un possibile ritorno al. Le dichiarazioni dell’allenatore spagnolo ai microfoni di Sky Sport. «Il ricordo che ho è fantastico. Abbiamo vinto due titoli in un momento dove la Juventus vinceva tutto. Il rapporto con i tifosi e con la società è fantastico. A mecompetere, mi. Allo stesso tempo sono un professore e sono bravo a lavorare con i giovani. In Spagna non c’è adesso un progetto che possa portarti aqualcosa, in Italia e in Inghilterra si può fare. Asono stato benissimo, è un po’ presto per sapere cosa succederà in estate, ma Italia e ...

