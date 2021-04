Belgio, ‘Ndrangheta per dessert’: università Lovanio ritira campagna (Di martedì 27 aprile 2021) E’ stata ritirata la maldestra campagna dell’università di Lovanio, la più antica del Belgio, per promuovere corsi di lingua italiana con lo slogan “così non ordinerai più una ‘Ndrangheta per dolce” sui manifesti che campeggiavano per le strade di Bruxelles e dintorni. Nelle scorse ore sul tavolo dell’ambasciatore italiano in Belgio, Francesco Genuardi, sono arrivate le scuse dell’università. “Per Ku Leuven – si legge in una nota sul sito dell’ateneo – ovviamente, non è mai stata intenzione di ferire nessuno. Lo slogan aveva lo scopo solo di incuriosire gli studenti. Dopo consultazione con l’ambasciata d’Italia in Belgio – prosegue – Ku Leuven ha quindi deciso da oggi di smettere di usare questo slogan alle fermate degli autobus o sui ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 27 aprile 2021) E’ statata la maldestradell’di, la più antica del, per promuovere corsi di lingua italiana con lo slogan “così non ordinerai più unaper dolce” sui manifesti che campeggiavano per le strade di Bruxelles e dintorni. Nelle scorse ore sul tavolo dell’ambasciatore italiano in, Francesco Genuardi, sono arrivate le scuse dell’. “Per Ku Leuven – si legge in una nota sul sito dell’ateneo – ovviamente, non è mai stata intenzione di ferire nessuno. Lo slogan aveva lo scopo solo di incuriosire gli studenti. Dopo consultazione con l’ambasciata d’Italia in– prosegue – Ku Leuven ha quindi deciso da oggi di smettere di usare questo slogan alle fermate degli autobus o sui ...

