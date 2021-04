Bayern Monaco, ufficiale: Nagelsmann è il nuovo allenatore (Di martedì 27 aprile 2021) Monaco DI BAVIERA (Germania) - Il Bayern Monaco ha annunciato il nome del nuovo allenatore a partire dalla stagione 2021 - 2022: è Julian Nagelsmann , allenatore che in questa stagione sta guidando ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 27 aprile 2021)DI BAVIERA (Germania) - Ilha annunciato il nome dela partire dalla stagione 2021 - 2022: è Julianche in questa stagione sta guidando ...

