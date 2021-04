Bassano del Grappa, 18enne muore durante lezione a distanza (Di martedì 27 aprile 2021) Bassano del Grappa, il 18enne non ritorna a lezione in Dad dopo una paura e il padre lo trovo senza vita nella sua camera Getty ImagesTragedia a Bassano del Grappa, nel Vicentino. Matteo Cecconi lunedì mattina stava facendo lezione da casa quando si è sentito male e poco dopo è morto. Il ragazzo era iscritto all’Istituto Tecnico Fermi della città, del quale era anche rappresentante d’istituto. La tragedia si è consumata mentre era solo in casa. A scoprire il corpo è stato padre quando è rientrato da lavoro e ha trovato il corpo del figlio disteso a terra nella sua camera. Solo a quel punto è stato dato l’allarme ma purtroppo per il giovane non c’è stato nulla da fare. Inutile anche la corso all’ospedale San Bassiano. Sulla morte indaga la Procura di ... Leggi su ck12 (Di martedì 27 aprile 2021)del, ilnon ritorna ain Dad dopo una paura e il padre lo trovo senza vita nella sua camera Getty ImagesTragedia adel, nel Vicentino. Matteo Cecconi lunedì mattina stava facendoda casa quando si è sentito male e poco dopo è morto. Il ragazzo era iscritto all’Istituto Tecnico Fermi della città, del quale era anche rappresentante d’istituto. La tragedia si è consumata mentre era solo in casa. A scoprire il corpo è stato padre quando è rientrato da lavoro e ha trovato il corpo del figlio disteso a terra nella sua camera. Solo a quel punto è stato dato l’allarme ma purtroppo per il giovane non c’è stato nulla da fare. Inutile anche la corso all’ospedale San Bassiano. Sulla morte indaga la Procura di ...

