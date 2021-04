Windows 10 | presto potrebbero arrivare i menù fluttuanti

(Di lunedì 26 aprile 2021)10 potrebbericevere un aggiornamento grafico che inserirebbe ilfluttuante e un design più morbido Voci di corridoio hanno dichiarato che Microsoft starebbe lavorando a una revisione visiva per10 che verrà rilasciata intorno ai mesi di ottobre e novembre. L’aggiornamento è internamente noto come Sun Valley, o come “versione 21H2“, e dovrebbe introdurre un “radicale ringiovanimento visivo di”, inclusa una nuova interfaccia per ilStart, miglioramenti significativi per Explorer e altro ancora. Una delle modifiche più notevoli sembra essere l’introduzione di angoli arrotondati, ma potrebbe portare anche un nuovo design “fluttuante”. Come provare ad attivare il nuovoI rumor hanno suggerito che Microsoft sta lavorando su ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Windows presto

La funzione è in fase di distribuzione nella versione di anteprima di10 destinata ai partecipanti al programmaInsider. Sarà comunqueattivata anche in una prossima versione ...Le app per iOS e Android, invece, permettono di controllare un Mac, un PCe una macchina ... Connessione Il funzionamento di SupRemo èdetto. Avviando l'app si avrà una schermata ...Windows 10 potrebbe presto ricevere un aggiornamento grafico che inserirebbe il menù fluttuante e un design più morbido.EcoQoS, nuova soluzione per il risparmio energetico presto integrata in Windows 10. Ecco come le batterie dureranno di più, soprattutto se il meccanismo sarà supportato dagli sviluppatori.