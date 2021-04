Vera Gemma e Asia Argento: “Grazie a lei mi sono innamorata di Teo Mammuccari” (Di lunedì 26 aprile 2021) Vera Gemma è figlia d’arte, il padre è stato il famoso attore Giuliano, ed è anche lei attrice, oltre a essere un personaggio televisivo, concorrente de L’Isola dei Famosi 2021. Tanti gli aneddoti e le curiosità che la riguardano relativamente alla sua vita privata. Insieme all’amica del cuore Asia Argento, Vera Gemma ha conosciuto in un villaggio turistico Teo Mammucari, diventato solo in seguito uno dei più apprezzati conduttori della televisione italiana. Sulle pagine del settimanale Diva e Donna Vera Gemma ha recentemente ricordato quel legame che, in qualche modo, continua ancora oggi: “Teo Mammucari? L’ho conosciuto con Asia e ci fidanzammo. Siamo stati assieme quattro anni, è stato il primo vero innamoramento. Avevo circa 20 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 26 aprile 2021)è figlia d’arte, il padre è stato il famoso attore Giuliano, ed è anche lei attrice, oltre a essere un personaggio televisivo, concorrente de L’Isola dei Famosi 2021. Tanti gli aneddoti e le curiosità che la riguardano relativamente alla sua vita privata. Insieme all’amica del cuoreha conosciuto in un villaggio turistico Teo Mammucari, diventato solo in seguito uno dei più apprezzati conduttori della televisione italiana. Sulle pagine del settimanale Diva e Donnaha recentemente ricordato quel legame che, in qualche modo, continua ancora oggi: “Teo Mammucari? L’ho conosciuto cone ci fidanzammo. Siamo stati assieme quattro anni, è stato il primo vero innamoramento. Avevo circa 20 ...

