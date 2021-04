Varianti Covid, presto il tema in Cts (Di lunedì 26 aprile 2021) La “svizzera” isolata in Piemonte, quella “indiana” in Veneto. Le nuove Varianti preoccupano il Governo ed è verosimile che la questione finisca sul tavolo del Comitato tecnico scientifico già nella prossima riunione. È necessario definire lo scenario determinato dalle mutazioni del nuovo coronavirus identificate di recente, valutare gli eventuali rischi e le possibili azioni di contrasto. A partire da una accelerazione sempre più spinta della campagna di vaccinazione. “È importante sottolineare che le Varianti emergono continuamente - spiega ad HuffPost il professore Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità e coordinatore del Cts - ma vanno attentamente monitorate per comprenderne la diffusione e l’eventuale capacità contagiante o patogena”. L’“indiana” in Veneto, Locatelli: “Niente allarmismi, ma questione da approfondire”. ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 26 aprile 2021) La “svizzera” isolata in Piemonte, quella “indiana” in Veneto. Le nuovepreoccupano il Governo ed è verosimile che la questione finisca sul tavolo del Comitato tecnico scientifico già nella prossima riunione. È necessario definire lo scenario determinato dalle mutazioni del nuovo coronavirus identificate di recente, valutare gli eventuali rischi e le possibili azioni di contrasto. A partire da una accelerazione sempre più spinta della campagna di vaccinazione. “È importante sottolineare che leemergono continuamente - spiega ad HuffPost il professore Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità e coordinatore del Cts - ma vanno attentamente monitorate per comprenderne la diffusione e l’eventuale capacità contagiante o patogena”. L’“indiana” in Veneto, Locatelli: “Niente allarmismi, ma questione da approfondire”. ...

Advertising

repubblica : ?? Covid, trovato l'anticorpo che ci protegge dal virus e dalle sue varianti - SkyTG24 : Un team di ricercatori europei ha sviluppato in laboratorio un 'super-anticorpo' monoclonale che sarebbe in grado d… - repubblica : Covid. Trovato l'anticorpo che ci protegge dal virus e dalle sue varianti - Lulu79955474 : RT @doluccia16: Vabbè, è risaputo che gli antifascisti sono immuni al covid ed a tutte le sue varianti. Dov'è la polizia della LamorgesA? D… - soloio0509 : RT @Maryro71: @aAnnanka A creare altre varianti. Questi non sono vaccini immunizzanti, fanno si che chi è vaccinato possa lo stesso contagi… -

Ultime Notizie dalla rete : Varianti Covid Variante indiana in Italia, cosa sappiamo: dove è stata trovata, quanto è contagiosa e l'effetto sui vaccini ... Silvia Cavalli - La comunità è stata toccata da casi di Covid, ma si tratta di varianti già note. Rappresentano in media meno del 10 per cento dei casi giornalieri'. Ora si tratta però anche di ...

Covid: Zaia, variante indiana individuata anche in Veneto Le varianti ormai sono migliaia, e prima o poi arrivano tutte. Affrontiamo giorno dopo giorno questi aspetti, e andiamo avanti". Padre e figlia erano rientrati da poco dal paese d''origine. La ...

Varianti Covid, come si comportano i Paesi più vaccinati per fermarne l’arrivo? Corriere della Sera Covid Germania, Merkel: «Situazione molto seria, necessarie ancora settimane di sforzi» «Quella attuale è ancora una situazione molto seria». Lo ha detto Angela Merkel a Berlino, in conferenza stampa, dopo il vertice con i Laender sui vaccini, sottolineando ...

Varianti Covid, presto il tema in Cts La “svizzera” isolata in Piemonte, quella “indiana” in Veneto. Le nuove varianti preoccupano il Governo ed è verosimile che la questione finisca sul tavolo del Comitato tecnico scientifico già nella p ...

... Silvia Cavalli - La comunità è stata toccata da casi di, ma si tratta digià note. Rappresentano in media meno del 10 per cento dei casi giornalieri'. Ora si tratta però anche di ...Leormai sono migliaia, e prima o poi arrivano tutte. Affrontiamo giorno dopo giorno questi aspetti, e andiamo avanti". Padre e figlia erano rientrati da poco dal paese d''origine. La ...«Quella attuale è ancora una situazione molto seria». Lo ha detto Angela Merkel a Berlino, in conferenza stampa, dopo il vertice con i Laender sui vaccini, sottolineando ...La “svizzera” isolata in Piemonte, quella “indiana” in Veneto. Le nuove varianti preoccupano il Governo ed è verosimile che la questione finisca sul tavolo del Comitato tecnico scientifico già nella p ...