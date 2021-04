Ultime Notizie Roma del 26-04-2021 ore 13:10 (Di lunedì 26 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio i Carabinieri Nas hanno condotto una campagna di verifica livello nazionale presso i supermercati per accertare la corretta esecuzione delle operazioni di sanificazione anti-covid complessivamente sono stati ispezionati 981 esercizi tra quelli di Maggiore afflusso rilevando irregolarità presso 173 di essi pari al 18% immediata sospensione nei confronti di 12 supermercati gli esiti hanno rilevato la positività la presenza di materiale genetico del virus 18 casi riconducibili a carrelli e cestini tastiere per il pagamento Bancomat post tasti delle bilance dispositivi salva tempo per la lettura automatica dei prodotti da oggi l’Italia è quasi tutte le zone gialla previsti maggiori controlli sulla Movida speranza apre modifiche al coprifuoco Salvini Lancia una campagna per cancellare ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 26 aprile 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio i Carabinieri Nas hanno condotto una campagna di verifica livello nazionale presso i supermercati per accertare la corretta esecuzione delle operazioni di sanificazione anti-covid complessivamente sono stati ispezionati 981 esercizi tra quelli di Maggiore afflusso rilevando irregolarità presso 173 di essi pari al 18% immediata sospensione nei confronti di 12 supermercati gli esiti hanno rilevato la positività la presenza di materiale genetico del virus 18 casi riconducibili a carrelli e cestini tastiere per il pagamento Bancomat post tasti delle bilance dispositivi salva tempo per la lettura automatica dei prodotti da oggi l’Italia è quasi tutte le zone gialla previsti maggiori controlli sulla Movida speranza apre modifiche al coprifuoco Salvini Lancia una campagna per cancellare ...

