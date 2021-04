Ufficiale | il ds Markus Krosche rescinde col Lipsia

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 26 aprile 2021) “Dopo intense discussioni sul loro futuro insieme, RB Leipzig e il direttore sportivoKrösche hanno deciso di comune accordo dire, alla fine della stagione in corso, il contratto tra le due parti e inizialmente valido fino alla fine della stagione in corso. RB Leipzig ringraziaKrösche per questi due anni di successi e gli augura il meglio per il suo futuro“. Con questo cimunicato ilha annunciato il divorzio dal suo direttore sportivo. Départ du directeur sportifKrösche https://t.co/2vbUlyHV1U #RBLeipzig pic.twitter.com/3H71Ew49OS — RB Leipzig (@RBLeipzig Fr) April 26, 2021 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.