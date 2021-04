Triboo | ok assemblea a bilancio 2020

(Di lunedì 26 aprile 2021) (Teleborsa) – L’degli azionisti diha approvato ildi esercizio chiuso al 31 dicembrecosì come proposto dal Consiglio di Amministrazione in data 19 marzo 2021. La società chiude l’esercizio con ricavi pari a 6 milioni di euro (4,9 milioni di euro nel 2019), un utile pari a 0,08 milioni di euro rispetto ad una perdita pari a 0,02 milioni di euro dello scorso esercizio e con un patrimonio netto pari a 32,8 milioni di euro. I soci hanno inoltre deliberato di destinare l’utile d’esercizio alla Riserva “Utili (Perdite) esercizi precedenti”, dopo aver destinato il 5% del risultato a Riserva Legale.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Triboo assemblea

ilmessaggero.it

L'degli azionisti diha approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 così come proposto dal Consiglio di Amministrazione in data 19 marzo 2021. La società chiude l'...S:Bilancio;Bilancio; Valsoia:Bilancio; Vantea Smart:Bilancio. Martedì 27 Aprile 2021 Acsm - Agam:Bilancio; Arnoldo Mondadori Editore: ...L’Assemblea degli azionisti di Triboo ha approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 così come proposto dal Consiglio ...FINANZA - Convegno di apertura organizzato da Class CNBC di MilanoCapitali2021 "Cosi' le banche renderanno piu' efficace il Recovery Fund - A confronto Governo, Istituzioni e i leader dei maggiori gru ...