Ryse 2 è in sviluppo e potrebbe arrivare anche su PS5 | dice un insider – Notizia – Xbox OneVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Ryse 2 è in sviluppo e potrebbe arrivare anche su PS5, dice un insider – Notizia – Xbox One

Ryse 2 potrebbe essere in sviluppo presso Crytek e sarebbe un gioco multipiattaforma, dunque potrebbe arrivare anche su PS5, secondo un insider. Ryse 2 potrebbe essere in sviluppo e potrebbe essere multipiattaforma, ovvero arrivare anche su PS5, almeno in base a quanto riferito da un insider, dunque con un'informazione da prendere con tutte le cautele possibili. La questione arriva da Nick 'Shpeshal Ed' Baker, che conduce il podcast Xbox Era e in certi casi ha anticipato informazioni interessanti come il rilascio di Final Fantasy 7 Remake su PlayStation Plus, ma non possiamo comunque considerarlo fonte affidabile al 100%.

