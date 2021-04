Rubano un mezzo agricolo a Luras e lo rivendono: tre persone denunciate (Di lunedì 26 aprile 2021) (Visited 94 times, 199 visits today) Notizie Simili: Parte la corsa ai regali di Natale, ma attenzione… Distrae la commessa e le ruba il cellulare,… Una 50enne di Olbia sedotta e ... Leggi su galluraoggi (Di lunedì 26 aprile 2021) (Visited 94 times, 199 visits today) Notizie Simili: Parte la corsa ai regali di Natale, ma attenzione… Distrae la commessa e le ruba il cellulare,… Una 50enne di Olbia sedotta e ...

Advertising

trementina73 : @virginiaraggi @matteosalvinimi Asfalti adesso le strade x essere rieletta. X 5 Anni ci hai fatto stare in mezzo al… - WR1TEONME : sono seduta da sola in mezzo al nulla guardate come mi rubano adesso -

Ultime Notizie dalla rete : Rubano mezzo Rubano un mezzo agricolo a Luras e lo rivendono: tre persone denunciate Il furto era avvenuto a Luras nel mese di febbraio. I carabinieri hanno ritrovato un anziano tempiese in possesso della trinciasarmenti agricola oggetto di un furto avvenuto a Luras lo scorso mese di ...

I conti corrente non sono mai stati così in in pericolo: attenti a cosa sta succedendo ... però, questi strumenti si rivelano essere spesso anche un nuovo mezzo per mettere in atto delle ... Whatsapp, attenti alla truffa: in questo modo vi rubano i soldi Conti correnti, con un sms vi svuotano ...

Luras, rubano un mezzo agricolo e lo rivendono: tre persone denunciate Gallura Oggi MANDURIA - Recuperata dalla Polizia una motozappa appena rubata: denunciato un 43enne residente a Roccaforzata Si tratta di un 43enne, che non è riuscito a fornire una convincente spiegazione sulla presenza del mezzo rubato nella sua proprietà: è stato denunciato per ricettazione Il personale del Commissariato ...

Manduria, recuperata motozappa rubata: denunciato un 43enne di Roccaforzata Il personale del Commissariato di Manduria è intervenuto nei pressi di un’azienda agricola nelle campagne della zona dove era stata appena rubata una motozappa ancora caricata su un carrello traino. I ...

Il furto era avvenuto a Luras nel mese di febbraio. I carabinieri hanno ritrovato un anziano tempiese in possesso della trinciasarmenti agricola oggetto di un furto avvenuto a Luras lo scorso mese di ...... però, questi strumenti si rivelano essere spesso anche un nuovoper mettere in atto delle ... Whatsapp, attenti alla truffa: in questo modo vii soldi Conti correnti, con un sms vi svuotano ...Si tratta di un 43enne, che non è riuscito a fornire una convincente spiegazione sulla presenza del mezzo rubato nella sua proprietà: è stato denunciato per ricettazione Il personale del Commissariato ...Il personale del Commissariato di Manduria è intervenuto nei pressi di un’azienda agricola nelle campagne della zona dove era stata appena rubata una motozappa ancora caricata su un carrello traino. I ...