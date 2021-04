Recovery, l’ex ministro Gualtieri in Aula: “È un ottimo piano. Conferma, rafforza e completa quello di gennaio” (Di lunedì 26 aprile 2021) Un “ottimo piano” che “Conferma, rafforza e completa” quello presentato dal governo Conte a gennaio. “La vera sfida ora si sposta sull’attuazione degli investimenti e sulle riforme”. Lo ha detto l’ex ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, nel dibattito in Aula alla Camera sulle comunicazioni del premier Mario Draghi sul Pnrr. Ora, ha aggiunto, va colta questa “opportunità irripetibile. È in gioco molto di più di questo o quel progetto ma il destino e il ruolo del Paese negli anni a venire”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) Un “” che “presentato dal governo Conte a. “La vera sfida ora si sposta sull’attuazione degli investimenti e sulle riforme”. Lo ha dettodell’Economia, Roberto, nel dibattito inalla Camera sulle comunicazioni del premier Mario Draghi sul Pnrr. Ora, ha aggiunto, va colta questa “opportunità irripetibile. È in gioco molto di più di questo o quel progetto ma il destino e il ruolo del Paese negli anni a venire”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

LucaPattaya : @fattoquotidiano Pagano loro il costo? Vogliono usare il recovery? Altri debiti sulle generazioni future? Perché l’… - ndinone : @erretti42 La Bellanova è una donna davvero piccola. Nonostante il Recovery sia pressoché identico a quello di Cont… - francescamir48 : RT @CMastroff: Il recovery non ce lo possiamo permettere. Italexit unica via. L'usuraio si assicura 37 anni di debiti dell'usurato tagliegg… - PierantoniFabio : RT @CMastroff: Il recovery non ce lo possiamo permettere. Italexit unica via. L'usuraio si assicura 37 anni di debiti dell'usurato tagliegg… - CMastroff : Il recovery non ce lo possiamo permettere. Italexit unica via. L'usuraio si assicura 37 anni di debiti dell'usurato… -

