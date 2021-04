Recovery, Draghi: “Lo Stato garantirà parte del mutuo per i giovani che comprano casa” (Di lunedì 26 aprile 2021) Con un nuovo decreto il governo introdurrà un aiuto specifico per i giovani che intendono contrarre un mutuo per acquistare una casa: una garanzia dello Stato che consentirà di accedere più agevolmente a questo strumento. È quanto ha annunciato il presidente del Consiglio Mario Draghi nell’intervento che ha tenuto oggi alla Camera dei deputati per presentare il Piano nazionale di ripresa e resilienza. “In un prossimo decreto, di imminente approvazione, sono previsti altre risorse per aiutare i giovani a contrarre un mutuo per acquistare una casa”, ha detto Draghi. “Sarà possibile non pagare un anticipo, grazie all’introduzione di una garanzia dello Stato“, ha spiegato il premier, che ha ricordato che i ... Leggi su tpi (Di lunedì 26 aprile 2021) Con un nuovo decreto il governo introdurrà un aiuto specifico per iche intendono contrarre unper acquistare una: una garanzia delloche consentirà di accedere più agevolmente a questo strumento. È quanto ha annunciato il presidente del Consiglio Marionell’intervento che ha tenuto oggi alla Camera dei deputati per presentare il Piano nazionale di ripresa e resilienza. “In un prossimo decreto, di imminente approvazione, sono previsti altre risorse per aiutare ia contrarre unper acquistare una”, ha detto. “Sarà possibile non pagare un anticipo, grazie all’introduzione di una garanzia dello“, ha spiegato il premier, che ha ricordato che i ...

