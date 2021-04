Recovery: calo delle tasse graduale. L'intelligenza artificiale contro l'evasione fiscale (Di lunedì 26 aprile 2021) Riforma dell’Irpef «possibile», alleggerimento della pressione fiscale «graduale» solo se «i conti pubblici» lo consentono anche in virtù di un efficientamento della lotta all’evasione fiscale... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 26 aprile 2021) Riforma dell’Irpef «possibile», alleggerimento della pressione» solo se «i conti pubblici» lo consentono anche in virtù di un efficientamento della lotta all’...

Advertising

SimoneGeti : RT @IPCentre_: 'Il #Recovery ha 3 obiettivi: il primo con un orizzonte ravvicinato è riparare i danni della pandemia, che ci ha colpito più… - IPCentre_ : 'Il #Recovery ha 3 obiettivi: il primo con un orizzonte ravvicinato è riparare i danni della pandemia, che ci ha co… - Antonio18243297 : RT @kuliscioff: Da decenni garantisce riforme che non fa, crescita che non si vede, calo del debito che continua ad aumentare. Quelli di It… - FASIbiz : #Recoveryplan: in calo le risorse per il Piano #Transizione40 - kuliscioff : Da decenni garantisce riforme che non fa, crescita che non si vede, calo del debito che continua ad aumentare. Quel… -