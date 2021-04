Perché la variante indiana non deve preoccuparci. Cosa ci dicono i casi di India e Cile e i limiti dei vaccini (Di lunedì 26 aprile 2021) La nuova variante Covid «doppio mutante» proveniente dall’India è stata individuata per la prima volta nell’ottobre 2020. Già ai primi di aprile viene riconosciuta per la prima volta al di fuori del Paese, a San Francisco, come riferito dai ricercatori della Stanford University, sulla base di cinque casi. Dopo la Svizzera e il Regno Unito è stato individuato un primo caso di variante Indiana anche in Italia, suscitando non poche ansie. Intanto il ministro della Salute Roberto Speranza ha emanato un’ordinanza restrittiva nei confronti di chi è stato nel Paese. Gli esperti invece invitano alla cautela. Non risulta infatti più pericolosa delle altre. In questo articolo spieghiamo Perché è improbabile che la nuova variante renda il nuovo ... Leggi su open.online (Di lunedì 26 aprile 2021) La nuovaCovid «doppio mutante» proveniente dall’è stata individuata per la prima volta nell’ottobre 2020. Già ai primi di aprile viene riconosciuta per la prima volta al di fuori del Paese, a San Francisco, come riferito dai ricercatori della Stanford University, sulla base di cinque. Dopo la Svizzera e il Regno Unito è stato individuato un primo caso dianche in Italia, suscitando non poche ansie. Intanto il ministro della Salute Roberto Speranza ha emanato un’ordinanza restrittiva nei confronti di chi è stato nel Paese. Gli esperti invece invitano alla cautela. Non risulta infatti più pericolosa delle altre. In questo articolo spieghiamoè improbabile che la nuovarenda il nuovo ...

