Parlamento a Stati membri, rendere gratuiti test covid per il pass verde (Di lunedì 26 aprile 2021) BRUXELLES - In vista dell'adozione del green pass Ue, gli Stati membri devono prepararsi a offrire test covid gratuiti ai cittadini per evitare qualsiasi forma di discriminazione nei confronti di chi ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 26 aprile 2021) BRUXELLES - In vista dell'adozione del greenUe, glidevono prepararsi a offrireai cittadini per evitare qualsiasi forma di discriminazione nei confronti di chi ...

Advertising

i_dellac : RT @ansaeuropa: Il #greenpass non sarà un passaporto vaccinale ma un certificato per facilitare il diritto alla mobilità, non sarà obbligat… - ansaeuropa : Il #greenpass non sarà un passaporto vaccinale ma un certificato per facilitare il diritto alla mobilità, non sarà… - FDI_Parlamento : RT @FratellidItalia: Bravo Lino Banfi. La cultura e i suoi lavoratori sono stati penalizzati per troppo tempo. L'Italia deve ripartire per… - paolobonora4 : @silvio_garofalo A me sembra la sagra dell ipocrisia, siamo stati liberati dai nazi fasci italo-tedeschi ma ex gera… - davidangelo1112 : RT @matguidi: Chi l'avrebbe mai detto che avremmo fatto un mese e mezzo di crisi di governo per ritrovarci il piano senza i dettagli delle… -