Oslo | il trailer del film HBO con Andrew Scott e Ruth Wilson

(Di martedì 27 aprile 2021)sono i protagonisti deltv, prodotto per HBO e tratto dall'omonimo spettacolo teatrale., ilin arrivo su HBO il 29 maggio, avrà come protagonistie online è stato condiviso ilche svela le prime immagini tratte dal progetto. Nel video la protagonista spiega la situazione internazionale alla base di una delicata trattativa tra il governo israeliano e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina. Il progetto si ispira allo spettacolo teatralescritto da J.T. Rogers che ha debuttato nel 2016 ed è poi arrivato a Broadway a distanza di un anno, conquistando due Tony ...