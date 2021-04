Orsato conferma che gli arbitri | quando vogliono | se ne infischiano del Var

(Di lunedì 26 aprile 2021) “Vallo a vedere, almeno vallo a vedere”. Tante volte giornalisti tifosi addetti ai lavori hanno gridato così all’indirizzo diche preferivano non andare al video., in Lazio-Milan, ha dimostrato che –– glivanno al Var ma fanno finta di niente. Lo ha fatto stasera in occasione del secondo gol di Correa: azione viziata da un fallo netto di Lucas Leiva su Calhanoglu, avvenuto peraltro sotto gli occhi diche ha lasciato correre. Richiamato al Var, ha visto il fallo ma ha detto che per lui non era fallo. Il Var può attendere. #furibondo; gli han fatto perdere del tempo inutile al #VARlui preferisce i bei #VAR muti tipo #InterJuventus su Pjanic. Strano però perchè sul fallo su #Calhanoglu lui era ...

Il contatto, in effetti, c'è:, tuttavia,il gol nonostante aver rivisto l'intervento al Var. 43' Raddoppio della Lazio con Lazzari, maannulla per un corretto fuorigioco ...In mezzo al campoper Bentancur e Rabiot, la coppia che per caratteristiche probabilmente ... Assolte le formalità di rito, l'arbitrofischia il calcio d'inizio. Come prevedibile la ...Episodio da moviola in apertura di ripresa di Lazio-Milan: Orsato convalida il 2-0 di Correa nonostante un precedente contatto tra Lucas Leiva e Calhanoglu L’arbitro giudica corretto l’intervento del ...Preparo la partita. Sei l’ultimo a giocare. Sai dell’importanza, in caso di sconfitta saresti fuori dalla zona Champions, e della difficoltà del match. Non puoi permetterti distrazioni e… alla prima a ...