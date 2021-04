“Non devo dimostrare più niente a nessuno”: la Gregoraci e la relazione (ancora affettuosa) con Briatore (Di lunedì 26 aprile 2021) Si parla ancora della ospitata di ieri di Elisabetta Gregoraci a ‘Domenica In’. Invitata da Mara Venier, l’ex protagonista del Grande Fratello Vip non ha potuto non parlare della relazione con l’ex marito Flavio Briatore. Anche perché è stata proprio la padrona di casa a sollecitare la Gregoraci: “Stamattina ho parlato con Flavio Briatore. E’ ancora molto innamorato di te. Scusa Flavio, ma lo devo dire. Percepisci proprio l’amore”. La Gregoraci, dal canto suo, ha replicato: “Siamo una coppia anomala. E’ come se non ci fossimo mai lasciati. Ci vogliamo molto bene”. Per poi minimizzare circa i molteplici corteggiatori (con Zia Mara che ha scherzato in merito: “Non fare Santa Maria Goretti! Hai tanti corteggiatori”). E ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 26 aprile 2021) Si parladella ospitata di ieri di Elisabettaa ‘Domenica In’. Invitata da Mara Venier, l’ex protagonista del Grande Fratello Vip non ha potuto non parlare dellacon l’ex marito Flavio. Anche perché è stata proprio la padrona di casa a sollecitare la: “Stamattina ho parlato con Flavio. E’molto innamorato di te. Scusa Flavio, ma lodire. Percepisci proprio l’amore”. La, dal canto suo, ha replicato: “Siamo una coppia anomala. E’ come se non ci fossimo mai lasciati. Ci vogliamo molto bene”. Per poi minimizzare circa i molteplici corteggiatori (con Zia Mara che ha scherzato in merito: “Non fare Santa Maria Goretti! Hai tanti corteggiatori”). E ...

