Nicola: "Complimenti al Napoli, è una squadra molto forte"

Davide Nicola, allenatore del Torino, ha parlato a Sky dopo la sconfitta col Napoli. Queste le sue parole: "Bisogna fare i Complimenti al Napoli, è una squadra molto forte. Bakayoko ha segnato un gran gol, Osimhen e' stato premiato da un rimpallo. Va detto comunque che i miei ragazzi non hanno mollato dopo lo 0-2. Abbiamo continuato a crederci, altri avrebbero tirato i remi in barca. Il Napoli ha meritato di vincere, noi abbiamo fatto la nostra partita. E' giusto che stacchiamo un giorno, i ragazzi sono stati encomiabili. Non mi preoccupo dell'assenza di Mandragora. Non abbiamo corso grossi rischi, i cambi sono ..."

